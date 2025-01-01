Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1
Staffel 8
Folge 1465
Folge 1465: Zur Abtreibung gezwungen?

44 Min.
Ab 12

In der fünften Schwangerschaftswoche verliert die 16-jährige Lena Sanders ihr Baby - sie behauptet, dass Hans, der Vater ihres Freundes Timo, sie gezwungen hat, eine Abtreibungspille zu schlucken. Beschuldigt sie ihn, weil er sie abgelehnt hat und sie sich so an ihm rächen will? Oder sagt Lena die Wahrheit und Hans wollte so verhindern, dass sein Sohn Vater wird?

