SAT.1Staffel 9Folge 1487
44 Min.Ab 12

Kati ist angeklagt, Sylvie, die Geliebte ihres Freundes Timo, während einer Swingerparty niedergeschlagen und bei 120° C in der Sauna eingesperrt zu haben. Musste sie auf diese qualvolle Weise sterben, weil Kati es nicht mehr ertragen hat, dass Timo seine sexuellen Bedürfnisse auch außerhalb der Swingerpartys bei Sylvie befriedigt hat? Was verbirgt die 17-jährige Nina, die vorgibt, von den sexuellen Vorlieben ihrer Mutter Kati nichts gewusst zu haben?

SAT.1
