Richterin Barbara Salesch

Gangs of Cologne

SAT.1Staffel 9Folge 1493
Folge 1493: Gangs of Cologne

43 Min.Ab 12

Außer sich vor Wut soll der sonst so besonnene Familienvater Patrick dem 16-jährigen Serkan, einem Mitschüler seiner Tochter Stella, den Arm gebrochen haben. Ist der allein erziehende Vater ausgerastet, weil Serkan seine Tochter täglich terrorisiert? Oder behauptet Serkan nur, dass Patrick hinter der Tat steckt, um sich für seine Mutter zu rächen, die als Arbeiterin in derselben Firma wie Patrick arbeitet und sich von ihm dort gemobbt fühlt?

