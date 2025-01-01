Richterin Barbara Salesch
Folge 1521: Im falschen Bus
44 Min.Ab 12
Maike soll Björn während eines Jahrgangstreffens Glasscherben in den Salat gemischt haben, um sich so für den Selbstmord ihrer Freundin zu rächen. Als Maikes ehemalige Klassenkameradin Kirsten Klingenberg einen Drohbrief erhält, wendet sich das Blatt. Welches Geheimnis aus der Vergangenheit holt die ehemaligen Mitschüler nach 20 Jahren ein?
