Herzkrank

SAT.1Staffel 9Folge 1522
Folge 1522: Herzkrank

44 Min.Ab 12

Sven soll seiner Stiefschwester Janina und ihrem Ehemann Florian Schlangengift injiziert haben, weil er angeblich mit ihr ein sexuelles Verhältnis hatte und nie über das Ende dieser Beziehung hinweggekommen ist. Eingesperrt im Keller müssen die Eheleute entscheiden, wer von beiden die einzig verfügbare Dosis Gegengift einnehmen soll ...

SAT.1
