Meine Tochter, nicht mein Sohn
Richterin Barbara Salesch
Folge 1532: ... Meine Tochter, nicht mein Sohn
44 Min.Ab 12
Maurermeister Thorsten soll seine transsexuelle Stieftochter Andrea überfallen und zusammengeschlagen haben. Hat Thorsten sie bestraft, weil sie gegen seinen Willen als Mann gekleidet auf die Straße gegangen ist, oder hat Andreas Ex-Freund Stefan sie beinahe umgebracht, weil er nicht damit zurechtgekommen ist, dass sie sich nach ihrer Trennung von ihm geoutet hat?
