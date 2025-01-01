Richterin Barbara Salesch
Folge 1539: Mein Mann, dein Mann
44 Min.Ab 12
Mira liegt erwürgt in ihrem Auto, mit dem sie zuvor von der Straße abgedrängt wurde. Bei der Obduktion stellt sich heraus, dass sie nicht nur schwanger war, sondern dass das Ungeborene von ihrem Ex-Freund Malte ist. Der hat Mira vor kurzem verlassen, weil er sich in den schwulen Detlef verliebt hatte. Mussten Mira und ihr Kind sterben, weil Detlef mit allen Mitteln verhindern wollte, dass der kinderliebe Malte von seiner Vaterschaft erfährt?
