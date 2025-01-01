Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 9Folge 1540
44 Min.Ab 12

Sebastian wird vorgeworfen, seine Nachbarin Eva während ihrer Geburtstagsparty vergewaltigt und bewusstlos auf dem Speicher ihres Hauses liegen gelassen zu haben. Hat er wirklich die Kontrolle verloren, weil er kurz davor aus ihrer Wohnung geworfen wurde? Oder hat jemand Sebastians Wut ausgenutzt, um ihm die Tat anhängen zu können?

