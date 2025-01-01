Richterin Barbara Salesch
Folge 1555: Mutterlos
43 Min.Ab 12
Während eines Streits um seine beiden Kinder soll Laurenz seine Schwägerin Monika in einen Graben gestoßen und verletzt zurückgelassen haben. Seit des plötzlichen Verschwindens seiner Ehefrau Katharina hatten die beiden Kinder bei ihrer Tante gewohnt und sich geweigert, zurück zu ihrem Vater zu kommen. Warum ist Katharina bis heute nicht wieder aufgetaucht?
