Richterin Barbara Salesch
Folge 1558: Die Last mit der Lust
44 Min.Ab 12
Aus Eifersucht soll George seinen ehemaligen Arbeitsplatz, die Call-Boy-Agentur "Lovers Club", in Brand gesteckt haben. Ist er durchgedreht, weil er gesehen hat, wie seine Frau Ellen die Dienste seines ehemaligen Chefs Ike in Anspruch genommen hat? Welche Rolle spielt Ellens sexsüchtige Freundin Annika, die ebenfalls regelmäßig den Lovers Club aufsucht?
