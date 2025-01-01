Richterin Barbara Salesch
Folge 1560: Bist du glücklich?
44 Min.Ab 12
Seitdem die flippige und unkonventionelle Single-Barfrau Tine bei ihrer ehemaligen Freundin Katja aufgetaucht ist, lebt Katja wieder das Leben einer 20-Jährigen und macht auf "jung, wild und unabhängig". Hat ihr Ehemann Frank Tine deshalb in die Gartenlaube gesperrt, obwohl er weiß, dass sie Diabetikerin ist und sich täglich Insulin spritzen muss? Oder steckt ihr Ex-Freund Marcel dahinter?
