Richterin Barbara Salesch
Folge 1572: The Dentist
44 Min.Ab 12
Horror-Erlebnis nach Zahnarztbesuch: Lydia wacht in einer Toreinfahrt auf und hat keinen einzigen Zahn mehr im Mund! Wer hat ihr alle Zähne gezogen - der arrogante Zahnarzt Alexander, bei dem sie kurz zuvor einen Termin hatte? Oder hat die Tat eventuell etwas mit Lydias Abstieg von der Unternehmergattin zur obdachlosen Alkoholikerin zu tun?
