SAT.1Staffel 9Folge 1577
Folge 1577: Baby-Blues

43 Min.Ab 12

Völlig verwirrt soll die 27-jährige Rebecca kurz nach der Hausgeburt ihres Babys ins Krankenhaus geirrt sein und mit einer Schere auf die Krankenschwester Annalena eingestochen haben. Warum wurde Annalena tot in der Nähe der Babyklappe gefunden? Ist Rebecca durchgedreht, weil sie vermutet hat, dass ihr Ex-Freund Andre das Baby dort abgegeben hat?

SAT.1
