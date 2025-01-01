Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Liebe eines Vaters

SAT.1Staffel 9Folge 1583
Liebe eines Vaters

Liebe eines VatersJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 1583: Liebe eines Vaters

43 Min.Ab 12

Die 16-jährige Lea ist unsterblich in den 17 Jahre älteren Langzeitstudenten Alex verliebt - gegen den Willen ihres Vaters Paul ist sie sogar bei ihm eingezogen. Paul ist davon überzeugt, dass Alex Lea körperlich und finanziell ausbeutet. Als auch noch die Schmuckschatulle von Leas Mutter von einem Maskierten aus dem Schlafzimmer gestohlen wird, steht für Paul fest: Nur Alex kann der Täter sein ...

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 13 Staffeln und Folgen