Richterin Barbara Salesch
Folge 1589: Die Schmutzis
44 Min.Ab 12
Als Sandra von der Arbeit nach Hause kommt, ist sie geschockt: Ihr Vermieter Johannes hat ihren kompletten Hausrat auf die Straße geworfen und die Türschlösser ausgetauscht. Völlig verzweifelt verbringen Sandra und ihre vier Kinder zwei Nächte in einem Einkaufszentrum bis sie endlich bei ihrem Freund Sven unterschlüpfen können. Aber hat die Frau deshalb tatsächlich ihren ehemaligen Vermieter niedergeknüppelt und ausgeraubt?
