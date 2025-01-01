Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 9Folge 1593
44 Min.Ab 12

Mit schweren Knochenbrüchen liegt Ralf am Fuß der Kellertreppe und ist sich absolut sicher, dass Lisa, die 16-jährige Tochter seiner neuen Freundin, ihn samt Umzugskarton gestoßen hat. Wollte der rebellische Teenager tatsächlich auf diese Weise seinen Einzug bei sich und der Mutter verhindern? Oder könnte auch Martin, Lisas Vater, dahinter stecken?

SAT.1
