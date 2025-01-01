Richterin Barbara Salesch
Folge 1601: Die Verwandlung
44 Min.Ab 12
Scheinbar grundlos schlägt der 15-jährige Tino seine Lehrerin zusammen. Seine Mutter Ingrid steht vor einem Rätsel: Bisher ist ihr Sohn immer nett und umgänglich gewesen. Sie ist überzeugt, dass es einen Auslöser für sein plötzliches aggressives Verhalten gibt. Was ist an dem Wochenende geschehen, als Tino bei seinem Kumpel Max war? Seine Freundin Isabel hat eine schreckliche Vermutung ...
