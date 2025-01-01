Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Antonios Alptraum

SAT.1Staffel 9Folge 1606
Antonios Alptraum

Antonios AlptraumJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 1606: Antonios Alptraum

44 Min.Ab 12

Völlig unerwartet schlägt die Italienerin Maria ihrem Sohn Antonio eine Kofferraumklappe auf den Kopf und verletzt ihn dabei schwer. Antonio ist ratlos und glaubt, vom Pech verfolgt zu sein - seine Verlobte Jule hatte sich kurz zuvor ohne Erklärung von ihm getrennt. Ist er wirklich so unwissend oder ist eigentlich er derjenige, der ein Geheimnis hat, welches unter keinen Umständen herauskommen darf?

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

