Richterin Barbara Salesch

Kreis des Schweigens

SAT.1Staffel 9Folge 1613
Kreis des Schweigens

Richterin Barbara Salesch

Folge 1613: Kreis des Schweigens

44 Min.Ab 12

Um das Ende seiner Beziehung zu rächen, soll Max seine Ex-Freundin Jenny entführt und sie in eine enge Kiste gesperrt habe - die Frau überlebte nur knapp. Zwei Frauen sind bereits auf dieselbe Art und Weise getötet worden. Ist Max ein Serienmörder oder hat er das Wissen um die Vorgehensweise eines Serientäters benutzt, um dessen Taten zu kopieren?

