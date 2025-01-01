Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Anonym?

SAT.1Staffel 9Folge 1618
Anonym?

Folge 1618: Anonym?

44 Min.Ab 12

Die Prostituierte Kiki ist angeklagt, ihren ahnungslosen Stiefvater Peter während eines Bordellbesuchs in einer anonymen Kabine bedient und ihm anschließend damit gedroht haben, alles ihrer Mutter Carola zu erzählen. Ist Kiki wirklich ausgerastet und hat Peter niedergeschlagen und mehrfach in die Genitalien getreten, weil er nicht auf die Erpressung eingegangen ist und die 500 Euro nicht gezahlt hat? Oder wessen Wut hat sich in Wahrheit auf dem Bordellparkplatz entladen?

