Richterin Barbara Salesch
Folge 1620: Verfallen
44 Min.Ab 12
David wird beschuldigt, seine Nichte Svenja mit einem Backstein erschlagen zu haben, nachdem er Sex mit ihr hatte. Wollte er verhindern, dass sie seiner Frau Julia von ihrem One-Night-Stand erzählt? Oder ist Julia dahinter gekommen und hat die Tat aus Eifersucht begangen? Fest steht, dass Svenja am Tatabend mit einem zweiten Mann Sex hatte ...
