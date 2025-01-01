Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Verfallen

SAT.1Staffel 9Folge 1620
Verfallen

VerfallenJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 1620: Verfallen

44 Min.Ab 12

David wird beschuldigt, seine Nichte Svenja mit einem Backstein erschlagen zu haben, nachdem er Sex mit ihr hatte. Wollte er verhindern, dass sie seiner Frau Julia von ihrem One-Night-Stand erzählt? Oder ist Julia dahinter gekommen und hat die Tat aus Eifersucht begangen? Fest steht, dass Svenja am Tatabend mit einem zweiten Mann Sex hatte ...

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 13 Staffeln und Folgen