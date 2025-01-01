Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Es ist noch Suppe da

SAT.1Staffel 9Folge 1639
Es ist noch Suppe da

Richterin Barbara Salesch

Folge 1639: Es ist noch Suppe da

44 Min.Ab 12

In letzter Minute kann Karsten den bewusstlosen Kantinenkoch Kurt aus einem riesigen Suppenbecken ziehen. Aber kaum ist Kurt zu sich gekommen, behauptet er, dass seine Küchenhilfe Lena hinter der Attacke steckt. Seine Wut verwandelt sich in bittere Enttäuschung, denn schließlich hat er Lena und ihren Sohn zuvor bei sich zu Hause aufgenommen ...

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

