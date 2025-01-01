Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 9Folge 1640
Folge 1640: Ruhe in Frieden

44 Min.Ab 12

Um ihrem Freund Martin ein Versuchsobjekt für seine Tattoo-Übungen zur Verfügung zu stellen, soll Lena den Leichnam ihrer Tante Anne aus dem Bestattungsunternehmen entführt haben - seitdem fehlt von der Toten jede Spur. Hat das Opfer gar keinen Suizid begangen und der wahre Täter will durch den Leichenklau einen Mord vertuschen?

