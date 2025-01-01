Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Ramsch- Rainers Püppi

SAT.1Staffel 9Folge 1643
Folge 1643: Ramsch- Rainers Püppi

44 Min.Ab 12

Mit einem hilflosen Appell an die Entführer seiner Frau macht der selbsternannte Ramschmillionär Rainer die gesamte Presse auf sich aufmerksam. Merkwürdig ist, dass "Ramsch-Rainer" seine Frau gerade zehn Tage zuvor gegen eine Entführung hat versichern lassen. Hat er seine "Püppi" selbst entführt, um mit den geforderten fünf Millionen seine Ein-Euro-Artikel-Läden zu retten?

