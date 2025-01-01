Richterin Barbara Salesch
Folge 1655: "Sag die Wahrheit"
44 Min.Ab 12
Julia wird eines Abends in ihrer eigenen Wohnung hinterrücks mit einem Elektroschocker niedergestreckt und an ihren Schreibtischstuhl gefesselt. Nachdem sie wieder zu Bewusstsein gekommen ist, liest sie auf ihrem Bildschirm die Nachricht "Sag die Wahrheit". Als Täter kommt für Julia nur Ole in Betracht, der Freund ihrer ehemals besten Freundin, welche einen Monat zuvor spurlos verschwunden ist. Hat Julia ihre Freundin ermordet, weil diese ihre Verlobungsfeier platzen ließ?
