Kalles tiefer Fall

SAT.1Staffel 9Folge 1656
Folge 1656: Kalles tiefer Fall

44 Min.Ab 12

Die 27-jährige Asiatin Tao soll versucht haben, ihren Ehemann Kalle zu ermorden. Nach der Hochzeit und der Aufenthaltsgenehmigung für Deutschland soll sie für ihn keine Verwendung mehr gehabt haben. Angeblich ließ sie ihn deshalb in einen tiefen Brunnen stürzen. Aber ist es Zufall, dass ausgerechnet Kalles Ex-Freundin Ute den Verletzten gefunden hat? Was hat der Barscheck am Tatort zu bedeuten und warum wird Kalles Chef auf einmal aus einem Meeting in die Verhandlung geholt?

