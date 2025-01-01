Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Ein kleines Geheimnis

SAT.1Staffel 9Folge 1659
Ein kleines Geheimnis

Ein kleines GeheimnisJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 1659: Ein kleines Geheimnis

44 Min.Ab 12

Weil Beate ihrem Mann Manfred über Monate hinweg Geld gestohlen hat, soll er ihr einen Stein ins Auto geschleudert haben, sodass ihre Fahrt im Schaufenster einer Bäckerei endete. Beate überlebt schwerverletzt - seit Monaten muss sie sich vor ihrem Mann für höhere Ausgaben für Lebensmittel rechtfertigen und als Krönung passiert dieses Attentat. Aber wofür braucht Beate plötzlich so viel Geld? Ihre 15-jährige Tochter Lisa hat einen bizarren Verdacht...

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

