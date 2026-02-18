Trailer: Dieser Roadtrip steht Kopf! "Roadtrip Australien" ab 26.2.Jetzt kostenlos streamen
Roadtrip - Drei Spitzenköche auf vier Rädern
Folge 1: Trailer: Dieser Roadtrip steht Kopf! "Roadtrip Australien" ab 26.2.
1 Min.Ab 6
Die Sterneköche Alexander Kumptner, Ali Güngörmüs und Frank Rosin brechen zu ihrem vierten kulinarischen Roadtrip auf - ihr Ziel: Australien. Zwischen Küsten, Canyons und endlosen Weiten des Outbacks entdecken sie außergewöhnliche Zutaten, kochen gemeinsam an entlegenen Orten und erleben emotionale Momente an spektakulären Campingplätzen. Neben kulinarischen Highlights wartet jede Menge Action: Floating im Dschungel, Arbeit auf einer Schaffarm und atemberaubender Nervenkitzel.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick