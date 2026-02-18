Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Roadtrip - Drei Spitzenköche auf vier Rädern

Trailer: Dieser Roadtrip steht Kopf! "Roadtrip Australien" ab 26.2.

Kabel EinsStaffel 4Folge 1
Trailer: Dieser Roadtrip steht Kopf! "Roadtrip Australien" ab 26.2.

Trailer: Dieser Roadtrip steht Kopf! "Roadtrip Australien" ab 26.2.Jetzt kostenlos streamen

Roadtrip - Drei Spitzenköche auf vier Rädern

Folge 1: Trailer: Dieser Roadtrip steht Kopf! "Roadtrip Australien" ab 26.2.

1 Min.Ab 6

Die Sterneköche Alexander Kumptner, Ali Güngörmüs und Frank Rosin brechen zu ihrem vierten kulinarischen Roadtrip auf - ihr Ziel: Australien. Zwischen Küsten, Canyons und endlosen Weiten des Outbacks entdecken sie außergewöhnliche Zutaten, kochen gemeinsam an entlegenen Orten und erleben emotionale Momente an spektakulären Campingplätzen. Neben kulinarischen Highlights wartet jede Menge Action: Floating im Dschungel, Arbeit auf einer Schaffarm und atemberaubender Nervenkitzel.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Roadtrip - Drei Spitzenköche auf vier Rädern
Kabel Eins
Roadtrip - Drei Spitzenköche auf vier Rädern

Roadtrip - Drei Spitzenköche auf vier Rädern

Alle 4 Staffeln und Folgen