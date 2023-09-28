Authentisch syrische Levante-Küche: "Falafilu" soll "Speedy Pizza" ablösenJetzt kostenlos streamen
Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!
Folge 5: Authentisch syrische Levante-Küche: "Falafilu" soll "Speedy Pizza" ablösen
90 Min.Folge vom 28.09.2023Ab 6
2015 flüchtet der gelernte Zahntechniker Mohammad vor dem Krieg aus Syrien. Sechs Jahre später nimmt er einen Kredit auf und kauft sich im Örtchen Wallenhorst bei Osnabrück ein Mehrfamilienhaus inklusive Imbiss. Hier wollte er sich seinen Traum der Selbstständigkeit in der Gastronomie erfüllen. Doch bis jetzt geht der Plan nicht auf. Oft hat er nur einen zahlenden Gast pro Tag und der Schuldenberg wird immer größer. Kann Sternekoch Frank Rosin den maroden Imbiss retten?
