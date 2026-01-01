Zum Inhalt springenBarrierefrei
Paramount GlobalStaffel 2Folge 21
Folge 21: Zauber mit Nebenwirkung

21 Min.Ab 6

Sabrina soll ihren Aufsatz über "Praktische Anwendung der Mathematik" vor der gesamten Schülerschaft vorlesen. Per Zauberspruch verjagt sie ihre Angst davor. Leider hat das den Nebeneffekt, dass eine Angstwolke sich über die Sterblichen legt und Harvey, Valerie, Mrs. Quick und Mr. Kraft von wahnsinnigen Ängsten geplagt werden. Sabrina bittet den Quizmaster um Hilfe, der mit ihr in den "Forst all ihrer Ängste" geht.

