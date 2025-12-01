Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sabrina ... total verhext!

Die Qual der Wahl

Staffel 2Folge 24
Die Qual der Wahl

Die Qual der WahlJetzt kostenlos streamen

Sabrina ... total verhext!

Folge 24: Die Qual der Wahl

21 Min.

Sabrina spielt wieder mal ihre beiden Tanten gegeneinander aus. Darauf greifen Hilda und Zelda zu einem Trick: Sie trennen sich. Sabrina soll sich nun vor dem Vormundschaftsgericht des Hexenrates entscheiden, bei wem sie lieber wohnen möchte. Um ihr dies zu erleichtern, erhält sie die Möglichkeit, in die Zukunft zu sehen. Danach wird Sabrina klar, dass sie nur bei beiden leben kann. Mit allen Mitteln versucht sie nun, ihre Tanten wieder zusammenzubringen.

Sabrina ... total verhext!
Paramount Global
Sabrina ... total verhext!

Sabrina ... total verhext!

