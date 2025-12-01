Sabrina ... total verhext!
Folge 24: Die Qual der Wahl
21 Min.
Sabrina spielt wieder mal ihre beiden Tanten gegeneinander aus. Darauf greifen Hilda und Zelda zu einem Trick: Sie trennen sich. Sabrina soll sich nun vor dem Vormundschaftsgericht des Hexenrates entscheiden, bei wem sie lieber wohnen möchte. Um ihr dies zu erleichtern, erhält sie die Möglichkeit, in die Zukunft zu sehen. Danach wird Sabrina klar, dass sie nur bei beiden leben kann. Mit allen Mitteln versucht sie nun, ihre Tanten wieder zusammenzubringen.
