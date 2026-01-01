Sabrina ... total verhext!
Folge 25: Gerüchteküche
21 Min.
Sabrina muss im anderen Reich ihren Sozialdienst leisten. Dabei lernt sie den halbsterblichen Hexer Dashiell kennen, dessen Onkel Calzone der Chef der "Gerüchteküche" ist. Er erklärt, dass im anderen Reich Gerüchte pure Unterhaltung und nichts Schlechtes sind. Daraufhin legen Sabrina und Dashiell mit ihren Gerüchten los. Als Sabrina wieder auf die Erde kommt, muss sie entsetzt feststellen, dass all ihre Gerüchte wahr geworden sind.
