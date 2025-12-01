Sabrina ... total verhext!
Folge 22: Vorsicht Abkürzung!
21 Min.
Sabrina nutzt ihre magischen Fähigkeiten etwas unbedacht: Um die Lösung des Familiengeheimnisses zu beschleunigen, setzt sie trotz aller Warnungen ganz dreist einen Zauber ein - doch die Strafe folgt auf dem Fuße. Tante Zelda beschließt, dass Sabrina 24 Stunden keine modernen Hilfsmittel und keine Zauberei benutzen darf! Außerdem wird sie in die Prärie verbannt. Ein herber Schlag für die junge Hexe, und das Familiengeheimnis muss so wohl noch länger auf seine Auflösung warten ...
