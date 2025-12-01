Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sabrina ... total verhext!

Traumsehen

Staffel 3Folge 23
Traumsehen

Sabrina ... total verhext!

Folge 23: Traumsehen

21 Min.

Sabrina will sich unbedingt einen Ring kaufen, doch zuerst muss sie sich das nötige Geld verdienen. Da sie keinen adäquaten Job findet, beschließt sie, sich bei der Jobbörse des anderen Reichs umzusehen. Dort findet sie einen Job als Sandmännchen. Anfangs ist sie wenig begeistert von der Arbeit, bis sie merkt, dass sie sich in die Träume anderer Menschen einklinken kann. Als ihre Tanten jedoch merken, was Sabrina macht, schicken sie ihr einen ganz besonders furchtbaren Traum ...

Paramount Global
