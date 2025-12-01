Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sabrina ... total verhext!

Sabrina mal vier

Staffel 4Folge 21
Sabrina mal vier

Sabrina ... total verhext!

Folge 21: Sabrina mal vier

21 Min.

Sabrina ist ziemlich genervt, denn alle scheinen zu wissen, welches das beste College für sie ist. Und ebenso wollen alle mit ihr zusammen zum Abschlussball der Highschool gehen. Irgendwann reicht es ihr, und sie erzählt jedem genau das, was er hören will - und sagt viermal für den Abschlussball zu. Dazu ist eine kleine Zauberei nötig, und schon stehen vier Sabrinas da. Keine Frage, dass der ganze Spuk spätestens auf dem Ball auffliegen wird ...

Sabrina ... total verhext!
Paramount Global
Sabrina ... total verhext!

Sabrina ... total verhext!

