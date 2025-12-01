Sabrina ... total verhext!
Folge 22: In tausend Stücke
22 Min.
Hilda hat großen Liebeskummer, denn Professor Banning hat mit ihr Schluss gemacht. Um sich ein wenig abzulenken und zu trösten, geht sie mit Sabrina und Zelda auf Shoppingtour - und kommt mit Will, dem Zugführer aus dem Halloween-Express zurück. Völlig überraschend behauptet sie, dass Will ihre große Liebe sei und sie ihn in zwei Tagen heiraten werde. Doch Sabrina und Zelda wollen die beiden schnellstmöglich wieder auseinanderbringen - mit "steinharten" Folgen für Hilda.
