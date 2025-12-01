Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sabrina ... total verhext!

Was Hexen wünschen

Paramount GlobalStaffel 7Folge 21
Was Hexen wünschen

Sabrina ... total verhext!

Folge 21: Was Hexen wünschen

21 Min.

Sabrina geht mit Roxie und Morgan auf eine "Junggesellinnen-Abschieds-Kreuzfahrt", denn sie macht sich große Sorgen, dass ihre Freundschaft die Hochzeit und den Umzug nach Los Angeles nicht überlebt. Das Kreuzfahrtschiff ist jedoch mehr ein Altersheim als ein Vergnügungsdampfer, sodass sich Sabrina wünscht, es wären ein paar nette Typen an Bord. Kaum hat sie den Wunsch ausgesprochen, marschiert eine ganze Fußballmannschaft herein. Doch Sabrina hat noch weitere Wünsche ...

