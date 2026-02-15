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Salvage Kings - Demolieren und kassieren

Episode 1

ProSieben MAXXStaffel 2Folge 1vom 15.02.2026
Episode 1

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Salvage Kings - Demolieren und kassieren

Folge 1: Episode 1

41 Min.Folge vom 15.02.2026Ab 12

Ted Finch begrüßt zwei neue Mitglieder in seinem Team: Brandon und Maya. Die beiden dürfen sich gleich bei einem Auftrag beweisen. In Timmins, einer alten Bergbaustadt, sollen mehrere Gebäude abgerissen werden. Da in diesem Ort früher Gold gefunden wurde, hegt Ted große Hoffnungen auf verborgene Schätze.

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