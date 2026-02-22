Zum Inhalt springenBarrierefrei
Salvage Kings - Demolieren und kassieren

Episode 9

Staffel 2Folge 9vom 01.03.2026
Episode 9

41 Min.Folge vom 01.03.2026Ab 12

Justin besitzt eine Immobilie, die er bisher vermietet hat. Da sie nun leer steht, beschließt er, seinen eigenen Laden zu eröffnen und sich aus dem Team zurückzuziehen. In Englehart, Ontario, soll ein altes Kino abgerissen werden. Ted, Justin und Brandon machen sich auf den Weg, um das Gebäude zu durchsuchen.

