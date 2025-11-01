Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Sasha Reid - Frauen auf Spurensuche

Der mörderische Schweinezüchter (1)

sixxStaffel 1Folge 3vom 01.11.2025
Der mörderische Schweinezüchter (1)

Der mörderische Schweinezüchter (1)Jetzt kostenlos streamen

Sasha Reid - Frauen auf Spurensuche

Folge 3: Der mörderische Schweinezüchter (1)

41 Min.Folge vom 01.11.2025Ab 12

Die Psychologin Sasha Reid konzentriert sich auf den Fall des Schweinezüchters Robert Pickton, der Dutzende Frauen ermordet haben soll. Verurteilt wurde er nur für sechs Morde - 20 weitere Verfahren gegen ihn wurden gar nicht erst eröffnet. Viele mutmaßliche Opfer Picktons gelten lediglich als vermisst, und ihre Fälle wurden nie aufgeklärt.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Sasha Reid - Frauen auf Spurensuche
sixx
Sasha Reid - Frauen auf Spurensuche

Sasha Reid - Frauen auf Spurensuche

Alle 1 Staffeln und Folgen