Themen der Sendung: eine Million Euro Kopfgeld, Coconut Chews, Milser-LochJetzt kostenlos streamen
SAT.1-Frühstücksfernsehen
Folge vom 29.01.2026: Themen der Sendung: eine Million Euro Kopfgeld, Coconut Chews, Milser-Loch
56 Min.Folge vom 29.01.2026Ab 12
Das Milser-Loch bei Bielefeld als Mahnmal einer endlosen Baustelle, Sommergefühle mit Cynthia Barcomis Coconut-Chews-Rezept und exotische Haustiere. Außerdem: alle Infos zur Millionenkopfgeld-Jagd auf die Attentäter, die Berlins Stromnetz lahmgelegt haben.