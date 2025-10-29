SAT.1 NRW
+++ Mindestlohn wird erhöht +++ Nachbarschafts-Schreck in Köln +++ Mittagspause der Zukunft in Düsseldorf +++ Weitere Themen heute sind: Ein Fall um einen krankgeschriebenen Lehrer, der an Fernseh-Kochshows teilnahm, stellt die Landespolitik vor Herausforderungen. Ein versuchter Rache-Mord wird in Köln vor Gericht verhandelt. Wachsender Schock über steigende Miet- und Nebenkosten. Ein Einbruch in eine Tischlerei in Anroechte hat für große Verluste gesorgt. On a lighter note: KI-Roboter gewinnen bei der Zubereitung von Mittagsmahlzeiten immer mehr an Bedeutung. In Sachen Fußball, die spannende Begegnung zwischen dem 1. FC Köln und dem FC Bayern München bei dem DFB-Pokal. Und zuletzt, ein Interview mit dem jüngsten DTM-Fahrer aller Zeiten, Tom Kalender aus Hamm.