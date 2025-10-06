SAT.1 NRW
Folge vom 06.10.2025: Sat.1 NRW 06.10.2025
24 Min.Folge vom 06.10.2025
+++ Messer-Drama in Hattingen +++ Drohnen-Panik über NRW +++ Kamin-Drama mit Happy End in Bergisch Gladbach +++ Außerdem: Berichte über die Bilanz der Behörde für Umweltkriminalität in NRW, eine Aktionswoche der Polizei gegen Handys am Steuer, einen Brand in einer Jugendhilfeeinrichtung in Solingen, die Präsentation neuer Produkte auf der weltgrößten Fachmesse für Ernährung in Köln, eine Familie, die Spenden für ein größeres Auto für ihren an das CLIFAHDD-Syndrom leidenden Sohn sammelt, einen Rentner, der irrtümlicherweise für tot erklärt wurde und die Vorstellung neuer Trainer in der zweiten Bundesliga. Zudem ein kurioses Video, in dem ein Waschbär in einem Hausflur in Wuppertal gesichtet wurde.