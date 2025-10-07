SAT.1 NRW
Folge vom 07.10.2025: Sat.1 NRW 07.10.2025
+++ Zwei Jahre nach dem Trauma Israels+++ Bürgermeisterin von Herdecke in Lebensgefahr +++ Abend für Fußballlegenden Darüber hinaus heute in den Nachrichten: Ein heftiger Messerangriff auf die neu gewählte Bürgermeisterin von Herdecke lässt ganz Deutschland erschüttern. Ebenso nachdenklich macht die Erinnerung an den verstörenden 7. Oktober, das Trauma Israels, und die Hoffnungen auf einen neuen Anlauf zum Frieden. Ein Abend für Legenden des deutschen Fußballs bringt Emotionen und berührende Momente. Zudem gibt es einen Bericht über eine aggressive Reaktion auf eine rote Karte in einem Kreisliga-Spiel in Dortmund. In weiteren Nachrichten stehen alte Mordfälle, die mit moderner Technik neu aufgerollt werden, ein verstörender Vorfall in einer Kita in Marsberg und eine Diskussion um Bezeichnungen von veganen Lebensmitteln. Außerdem: Bauproteste in Pulheim, drohende Jobverluste bei Automobilzulieferern und die Wetteraussichten für die kommenden Tage.