Folge vom 10.10.2025: Sat.1 NRW 10.10.2025
+++ Familienrama in Herdecke +++ Innenminister warnt in neuem Buch +++ Rasanter Anstieg von E-Scooter Unfällen +++ Außerdem: Eine tragische Tötung in Dorsten, bei der eine Mutter von ihren drei Kindern ermordet wurde und der Täter, ihr Ehemann, noch immer auf der Flucht ist. Der "Weiße Riese" in Duisburg, ein einstiges Vorzeigeprojekt des sozialen Wohnungsbaus verfiel zu einem Problemviertel mit kaputten Fenstern, Müllbergen und ständigem Stress. Eine positive Nachricht für Pendler: Die Bahnpreise werden stabil bleiben und Bahn und Gleise in Duisburg werden erneuert. Außerdem ein Wetterbericht, der Regen und Wolken statt Sonnenschein verspricht. Schließlich erzählt eine Zusammenfassung der Woche von den bemerkenswertesten Ereignissen, darunter eine verschwundene Sparkonto, eine vegane Wurst, die nicht mehr "Veggie Wurst" genannt werden darf, und ein Rentner, der fälschlicherweise für tot erklärt wurde.