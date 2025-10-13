SAT.1 NRW
Folge vom 13.10.2025: Sat.1 NRW 13.10.2025
+++ Nach zwei Jahren Gefangenschaft: Freilassung israelischer Geiseln durch die Hamas, Krieg im Nahen Osten offiziell beendet +++ Eckpunkte für Wehrpflicht-Revival: Losverfahren zur Aufstockung der Bundeswehr von Union und SPD vereinbart +++ Styropor-Pizzen-Mysterium: Bekennerschreiben führt zu Spur in Herten +++ Außerdem: Der Mordversuch nach einem angeblichen Auto-Unfall in Essen lässt drei mutmaßliche Räuber vor Gericht stehen. In Arnsberg sorgt ein Mann, der mit einer Eisenstange um sich schlägt, für Aufregung und Schaden. Das traurige Schicksal eines 10-jährigen schwerkranken Jungen aus Hamm und die Hoffnung auf ein Wunder. Benefiz-Fußballspiel für den 10-Jährigen organisiert. In Gevelsberg werden 23 Menschen obdachlos, als das Dach ihres Hauses einstürzt. Die erweiterten Spiele 2026 in Las Vegas lösen Kritik aus, da Leistungssteigerung durch Doping erlaubt ist. Wie Mysterium um Styropor-Pizzen, die in Herten aufgetaucht sind, gelöst wird.