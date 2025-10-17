SAT.1 NRW
Folge vom 17.10.2025: Sat.1 NRW 17.10.2025
+++ Neue Spritpreis-Regelung diskutiert +++ Wohnung mit Diebesgut in Solingen ausgehoben +++ Küsse deinen besten Freund: Tiktok-Trend wird Arbeitskräfte-Tool +++ Außerdem: Der ADAC warnt, die neue Regelung der Spritpreise könnte zu höheren Kosten statt Einsparungen führen. Eine Hehlerwohnung in Solingen wirft schwierige Fragen auf, nachdem die Polizei Drogen, gestohlene Fahrzeuge und weitere Diebesgüter findet. Ein Unternehmens in Ahlen nutzt einen aktuellen Tiktok-Trend als ungewöhnliche Methode zur Gewinnung von Arbeitskräfte. Ausgefallene Aktionen in Wuppertal und Dortmund: BHs flattern am Platz und der neue Oberbürgermeister bereitet sich auf seine Amtsaufnahme vor. Es gibt alarmierende Berichte über giftige Tauben in Köln-Deutz. Das "Wheel of Vision" in Düsseldorf startet mit bester Aussicht und besonderen Genussmomenten in seine neue Saison. Vorfreude der Fußballfans auf das anstehende Spitzenspiel Bayern gegen den BVB. Und zum Schluss ein kurzer Wetterausblick für die kommenden Tage.