SAT.1 NRW
Folge vom 27.10.2025: Sat.1 NRW 27.10.2025
+++ Milliarden für Kommunen: 12,7 Milliarden Euro werden im kommenden Jahr an Kommunen in NRW verteilt +++ Schüsse in Essen: Zwei Männer schwer verletzt, einer schwebt in Lebensgefahr – jetzt sitzt ein 23-Jähriger in U-Haft. Die Polizei prüft Verbindungen ins Clanmilieu +++ PET-Fluencer aus NRW auf Erfolgskurs: Mit seinen Katzen macht Tobias aus Euskirchen Videos für die Sozialen Medien und erreicht hunderttausende Menschen. Außerdem: Rekordinvestitionen in Schulen, Straßen und Krankenhäuser durch das Land NRW, ein riesiges Waffenarsenal gefunden bei einer SEK-Razzia, Diskussionen um Sozialbetrug in Duisburg, der unerklärliche Mangel an Betreuungskindern für Tagesmütter in Bonn, das Rennen um die Austragung der Olympischen Sommerspiele zwischen München und dem Rhein-Ruhr-Gebiet, ein neues Projekt zur Erinnerung an den Holocaust mit Hologrammen und das erste komplett mit einem 3D-Drucker gedruckte Vereinsheim in Deutschland.