Folge vom 28.10.2025: Sat.1 NRW 28.10.2025
24 Min.
+++ Drohende Stallpflicht wegen Vogelgrippe in NRW +++ Große Rettungsaktion in Goch +++ Der Papageienpapst aus NRW, Wolfgang Busse stellt seine über 100 Papageien vor +++ Außerdem: Alles rund um die aktuelle Debatte zur zeitgemäßen Arbeitseinstellung junger Menschen und den fundamentalen Unterschwung des Generationenkonflikts. Die Sorge um die Rheinfähre zwischen Meerbusch und Düsseldorf und eine Petition zum Erhalt. Vorbereitungen und Vorkehrungen für den Kölner Karneval. Wie die veränderte Bundesfinanzierung NRWs Straßen beeinflusst, und die daraus resultierenden Folgen. Hilfe und kostenlose medizinische Versorgung durch Ehrenamt in einem Container in Köln. Eine Vorfreude auf die Essen Motor Show, eine Veranstaltung für Autoliebhaber.